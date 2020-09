SUL TERRITORIO

CORTINA D'AMPEZZO La speranza di tutti è che il focolaio dell'hotel Alaska resti un caso isolato e si fermi ai 10 contagi, che già sono noti. Una possibilità non remota anche perché è lo stesso direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl 1 Dolomiti, Sandro Cinquetti, che parla di «contatti occasionali» per gli ospiti con il personale e quindi si attende tamponi negativi (una conferma arrivata ieri sera dal sindaco Ghedina alle 22.45 ndr). Cinquetti ebbe ragione anche quando si attendevano i tamponi per il maxi-screening del Summer Party, l'evento che si tenne a Cortina il 20 agosto scorso, dopo l'unico caso positivo riscontrato. Disse che si attendeva solo negativi: così fu per 300 test.

L'ATTENZIONE

Il direttore Cinquetti non vuole sentire accostate le due indagini, quella di qualche settimana fa del Summer Party e l'attuale dell'hotel. «Sono due eventi totalmente indipendenti - afferma - che non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Il Summer party si è concluso con il ragazzo, non ci sono stati casi secondari. L'intervento con i tamponi drive in allo stadio del ghiaccio era stato fatto per massima precauzione sociale. Questo invece è un caso diverso nell'ambito del classico contact tracing. In questi casi le prime persone che vengono indagate sono in colleghi di lavoro». Così è stato quando l'operator della cucina era stato scoperto positivo. Nell'indagine del Dipartimento è considerato per praticità il «caso indice» anche se non vi è certezza che sia stato il primo e che sia stato lui a contagiare gli altri. «Tutti gli ospiti sono stati tamponati stamattina - spiegava ancora ieri il dottor Cinquetti - e abbiamo fatto la segnalazione a coloro che se ne erano andati nei giorni precedenti e continueremo nei prossimi giorni perché è opportuno che eseguano tampone. Se sono tutti negativi, come penso accadrà, si potrà chiudere la vicenda». Spiega anche che in questi casi «la struttura non sta ricevendo più nessuno» e che «gli ospiti non sono considerati contatti stretti degli operatori sono contatti occasionali». «Non sono sottoposti a quarantena, ma sono in una situazione di automonitoraggio e sono stati tamponati e stanno vivendo una vita ordinaria». Quando si parla di focolaio Cinquetti ricorda che «non ha le dimensioni di altri focolai che si vedono numericamente in altre parti del Paese. Certo meritava l'attenzione che abbiamo dato, ma ci auguriamo che si spenga nei prossimi due o tre giorni».

GLI ALBERGATORI

La speranza di ritornare alla normalità è espressa anche dalla presidente degli albergatori di Cortina, Roberta Alverà. Si augura «che rimanga un caso isolato, ora la stagione sta volgendo al termine». «Sono naturalmente dispiaciuta - prosegue - e spero che da qui alla riapertura della stagione invernale ci sia una remissione dei casi». Cortina nel periodo del Covid è stata uno dei comuni rossi con il maggior numero di contagi: ha sfiorato anche i 100 positivi. Ma a metà giugno era diventata Covid free. L'annuncio era stato dato dal sindaco Ghedina. Da lì la stagione estiva che è andata bene, senza focolai. Solo in chiusura questo unico allarme, che però potrebbe risolversi a breve.

