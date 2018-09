«Sono bravi ragazzi ma non trovano casa per il colore della pelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO / 1TREVISO In Italia da più di dieci anni, un lavoro stabile, documenti in regola, nessun guaio con la giustizia. Eppure per loro trovare una casa in affitto a Treviso è impossibile. È la storia di un albanese di 29 anni, cuoco in un noto ristorante di un domenicano di 22 anni, cameriere. Fino alla fine della settimana vivranno in subaffitto in un appartamento del centro, ma da lunedì si troveranno senza un tetto sopra la testa. Hanno contattato tutte le agenzie della città, ma la sceneggiatura è sempre la stessa: le case prima...