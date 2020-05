L'INIZIATIVA

PADOVA La simulazione è stata fatta in uno degli scenari più suggestivi della città: la terrazza sopra l'ex Foro Boario di Prato della Valle. Ma nonostante la bellezza del contesto, il risultato conferma i dubbi su cosa accadrà da lunedì sui nuovi plateatici. Ieri mattina, infatti, in occasione dell'incontro promosso dall'associazione PadovaNonSiFerma, al quale hanno presenziato gli assessori Roberto Marcato (Regione) e Antonio Bressa (Comune), oltre a un gruppo di operatori del settore, sono stati posizionati i tavolini a due metri di distanza l'uno dall'altro e lasciati attorno a ogni persona quattro metri quadrati, esattamente le modalità che saranno adottate nelle piazze per rispettare le disposizioni anti-contagio. Ebbene, in uno spazio di 150 metri quadrati di posti a sedere ne rimangono pochi, al massimo 36-37 considerato che la capienza alla fine si riduce a un quarto di quella fruibile in tempi normali.

I titolari di bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie, quindi, hanno espresso forti preoccupazioni e lanciato un sos alle istituzioni. Sia Marcato che Bressa hanno risposto che stanno lavorando per favorire una pieno rilancio. Il titolare della delega al Commercio a Palazzo Moroni ha assicurato che i controlli anti-assembramento saranno effettuati non con l'intento di multare, bensì di spiegare quali sono le regole da rispettare. E le contravvenzioni scatteranno solo con i recidivi che non si sottometteranno alle restrizioni.

«Il decreto sul rilancio ha osservato ha messo a disposizione dei Comuni risorse per azzerare il costo dei plateatici. E un'altra agevolazione sarà lo sconto sulla Tari, che pesa notevolmente sui loro bilanci. Quanto alle distanze, spero che il Governo trovi con la Regione un'intesa all'insegna del buonsenso per l'applicazione delle linee guida dell'Inail. La politica è chiamata a trovare un equilibrio tra economia e sanità. E' pronta l'ordinanza che agevola le procedute per ottenere subito l'autorizzazione ad allargare i plateatici. Basterà un mail con allegata la planimetria per avere il via libera». Entrando poi nello specifico sulla questione-controlli ha ricordato: «Finora sono stati multati un locale di Piazza De Gasperi, dove c'era un assembramento costante e un altro di Piazza dei Signori, dopo che per tre volte avevamo avvisato il titolare perché davanti al suo bar stazionavano decine di persone che bevevano con la cannuccia. Pure in futuro si sanzionerà solo dopo aver dialogato: la linea del Comune non è certo quella di multare a raffica».

Roberto Marcato, che nella giunta veneta ha la delega alle Attività Produttive, ha spiegato poi quanto si sta facendo a Palazzo Balbi per rilanciare questo comparto dopo il lockdown. «Stiamo cercando di capire ha sottolineato qual è il margine di discrezionalità che avrà la Regione rispetto alle schede Inail. Noi abbiamo predisposto un manuale sull'apertura che è diverso da queste ultime, perché se i nostri ristoranti dovessero attenersi ad esse, non aprirebbero. Penso per esempio ai bar che per pranzo fanno le insalatone: ma come si può pensare di far entrare un paio di persone alla volta, che devono poi restare a due metri di distanza? Inoltre, non possiamo trasformare ristoranti e pubblici esercizi in sale operatorie asettiche, perché pure la parte emozionale è importante: non è che chi va a bere il caffè ha lo stesso stato d'animo di chi va a operarsi le tonsille». «Pertanto ha aggiunto tenendo conto delle indicazioni di un comitato scientifico, e di quelle imprescindibili dei titolari di queste attività che abbiamo il dover di far sopravvivere, è stato predisposto il vademecum. Non possiamo permetterci di perdere per sempre questi imprenditori che rappresentano storia, conoscenza, esperienza e tradizione del nostro territorio. Speriamo quindi che da lunedì si possa applicare il protocollo regionale, che è rispettoso della sostenibilità delle attività, senza prescindere dagli aspetti sanitari».

Nicoletta Cozza

