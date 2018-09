Sono a rischio oltre 23mila mezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(N.Ast.) I provvedimenti di blocco al traffico a Rovigo saranno definiti nei prossimi giorni dall'Amministrazione. Per ora, le nuove regole imposte dal Comitato regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, preannunciano forti disagi per gli automobilisti e non solo. Diversamente dal passato, il blocco ai veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1, e a quelli a gasolio fino alla categoria Euro 3, si estenderà ai diesel Euro 4 dopo quattro giorni consecutivi di sforamento del limite per le polveri fini, e riguarderà l'intera fascia oraria dalle...