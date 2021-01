Sono 91 i progetti formativi presentati nell'ambito di AttivaGiovani, 48 dei quali avviati e conclusi. Sui 536 giovani iscritti nell'arco del triennio, 340 hanno terminato i rispettivi percorsi. Disomogenea, invece, l'adesione da parte dei territori che non sempre hanno attinto alle risorse destinate con un forte impegno progettuale emerso nell'area giuliana dove il 44% degli aderenti (150 su 340) è risultato alla fine occupato. Il lavoro a tempo determinato ha costituito la voce più rilevante (55,8%), seguito da quello intermittente (11%) e da apprendistato (10,1%). Sono alcuni dei risultati in merito all'andamento degli interventi formativi previsti dalla legge regionale Attivagiovani, ieri al vaglio del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione presieduto da Roberto Cosolini (Pd). «Oltre a una seria riflessione sull'ampliamento numerico dei candidati femminili, per quanto riguarda la mappatura commenta la grillina Ilaria Dal Zovo che ha illustrato i contenuti sui primi tre anni di applicazione assieme al leghista Stefano Turchet - vi è la necessità di una comprensione più profonda dei net temporanei e di quelli di lungo termine, maggiormente a rischio».

Batic a pagina VI

