Sono 82 le vittime dall'inizio dell'epidemia del Coronavirus. Ma tra le vittime ci sono anche persone che fino a pochi giorni prima di contrarre la malattia stavano bene, facevano sport, erano in ottime condizioni di salute e svolgevano una miriade di incarichi, sia sul fronte lavorativo che sociale. Ieri nella Marca sono stati registrati altri 7 decessi (dopo i 4 di ieri e i 5 del giorno prima ancora). Sei uomini e una donna, tutti con patologie preesistenti impegnative riferisce l'Usl, tutti over 70. Tre si sono spenti al Ca' Foncello di Treviso, 2 a Oderzo, 1 a Conegliano e uno a Vittorio Veneto, il nuovo covid hospital. Altri 86 invece i trevigiani risultati positivi al Covid-19 nella ultime 24 ore, per un totale di 1.188 persone. Intanto vanno letteralmente a ruba le mascherine, sia quelle messe a disposizione dalla regione attraverso la protezione civile (40mila quelle distribuite), che quelle professionali in vendita in alcune farmacie. Ieri centinaia le persone in fila fin dalle 8.30 in centro a Treviso. Al punto che qualche farmacista mette già le mani avanti: «Meglio prenotarle per telefono in modo da avere la certezza di prenderle evitando code estenuanti».

Beltrame, Fioretti

Favaro e Filini

alle pagine II, III e VI

