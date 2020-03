IL BILANCIO

VENEZIA Dodici tamponi positivi in più, quattro dei quali sono di pazienti ricoverati. E per la prima volta un caso accertato in veneto Orientale, nel territorio dell'Ulss 4. Per una somma generale che alla sera di ieri, nella giornata in cui Venezia ha annoverato il primo decesso per Covid-19 all'ospedale Civile, quello di Danilo Carraro, arriva a 69 casi di persone positive al coronavirus nel veneziano. Venticinque sono pazienti ricoverati, compreso l'anziano di San Donà di Piave. Sessanta casi sono tra Venezia e Mestre, 8 nell'area tra Mirano e Dolo e uno nel Veneto Orientale. Di questi, 12 sono all'ospedale di Mestre che ieri ha visto il ricovero di quattro nuovi accessi (uno da Chioggia), 11 sono ricoverati al Civile di Venezia - che ha accolto anche il paziente di San Donà di Piave, come comunicato ieri dall'Ulss 4 - mentre uno a testa sono ospitati agli ospedali di Dolo e Mirano. Sono 9 i casi gravi, quelli ricoverati in Terapia Intensiva: 6 all'ospedale dell'Angelo (che martedì ha registrato il primo veneziano dimesso) e 3 al Civile. Si tratta di persone che soffrono già di precedenti patologie, come per le persone decedute nel veneziano tra lunedì sera e ieri. Salgono invece a 44 le persone asintomatiche: si tratta di personale ospedaliero, medici e parenti delle persone che sono ricoverate in Terapia Intensiva nei vari ospedali del veneziano. Tra i sanitari, un altro operatore del Suem di Venezia, che finisce in quarantena.

PERSONALE

Entro domenica dovrebbero rientrare circa 200 degli oltre 300 sanitari ancora in quarantena. Una boccata di ossigeno per i reparti degli ospedali dell'Ulss 3 alle prese con l'emergenza ormai da 12 giorni. Una situazione che sta creando disagi. A Venezia ieri si stava ancora valutando la possibilità di chiudere il reparto di Psichiatria, dove una paziente è risultata positiva al Covid-19. Ha riaperto Medicina a Venezia e Mirano, verso la riapertura anche la Rianimazione di Dolo. Sempre a Dolo sospesa la Cardiologia per mancanza di medici tutti in quarantena, mentre gli infermieri e gli operatori sono stati dirottati a supporto degli altri reparti.

Un quadro in continua evoluzione, con l'Ulss impegnata ad aggiornare i sindacati ogni pomeriggio. Il segretario della Cgil Fp, Daniele Giordano, sottolinea gli «sforzi fatti per contenere i disagi ai cittadini e tutelare gli operatori. La spinta alla tutela dei lavoratori ha prodotto che l'Ulss 3 abbia messo in quarantena 324 lavoratori a differenza di altre Ulss con numeri analoghi di operatori, ma un numero analoghi o superiore di casi. Numeri che dimostrano come grazie al lavoro di tutti sia stato adottato un atteggiamento prudenziale e a tutela dei lavoratori in modo da evitare la diffusione dei contagi che, vedremo nei prossimi giorni, quali effetti avrà prodotto». Giordano torna a ringraziare il personale. E un ringraziamento ai lavoratori e un inviato alla calma arriva da Francesco Menegazzi della Uil: «Non crediamo sia il caso di scatenare conflitti e polemiche che non servirebbero a nessuno. Il nostro obiettivo, in questa delicata situazione di emergenza è di dare una corretta informazione al personale. Arriverà anche il momento delle rivendicazioni. Ma non crediamo che sia ancora giunta l'ora».

