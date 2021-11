Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono 295 i casi di nuove positività registrate ieri in regione. Su 4.335 tamponi molecolari sono stati rilevati 272 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,27%. Sono inoltre 11.855 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 23 casi (0,19%). Non si sono registrati decessi. Sono 14 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 68 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Inoltre, ieri per...