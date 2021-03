Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono 77 le persone positive al virus che sono state individuate nelle ultime 24 ore in provincia di Belluno.Il numero degli attualmente contagiati è arrivato a 1296 ma anche ieri non ci sono stati decessi nel territorio della provincia di Belluno.Una buona notizia che, finalmente, allevia le sofferenze dei mesi scorsi con giorni in cui sono stati registrati anche sei vittime tra le persone positive al virus. Forse si tratta di un primo...