DAD BOCCIATA

PORTOGRUARO Sei studenti su 10 bocciano la didattica a distanza (Dad), e quasi il 70% evidenzia come le difficoltà siano legate alle eccessive ore davanti ai dispositivi elettronici. Quindi sì alla didattica in presenza, ma «per le prime due settimane sarebbe stato opportuno non arrivare al 50 per cento in classe». È quanto emerge da un questionario che un gruppo di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Portogruaro ha diffuso, attraverso la rete dei rappresentanti d'istituto (che poi hanno coinvolto quelli di classe, ndr) di moltissime scuole, non solo di Portogruaro ma anche di Mirano, Venezia, San Donà di Piave e delle province di Treviso, Udine, Padova e Pordenone. Dal sondaggio, che ha raccolto oltre 8 mila risposte in 96 ore, emerge con chiarezza che la preoccupazione più grande dei ragazzi veneti e friulani è legata agli assembramenti sui mezzi di trasporto e all'insicurezza negli ambienti scolastici.

TEMI DELICATI

«Didattica a distanza e rientro a scuola hanno spiegato i portavoce dei rappresentanti d'istituto delle scuole secondarie di secondo grado di Portogruaro Giuseppe Di Leo, Mattia Lanzarini e Giulia Di Bonito sono temi in bilico da mesi e di non facile soluzione perché vanno a toccare tematiche delicate e sensibili come il diritto alla salute, il diritto alla socialità dei ragazzi, il diritto allo studio e i problemi legati alla strumentazione per effettuare la didattica a distanza». Il sondaggio ha toccato diversi quesiti: dalle più semplici informazioni sulla tipologia di istituto frequentato alle difficoltà tecniche incontrate in Didattica a distanza. Il 66,5 per cento delle risposte sono arrivate dagli studenti dei licei mentre il 24,3 per cento dagli istituti tecnici.

Il 59,2 per cento dei ragazzi ritiene inefficace la Dad, evidenziando, per il 68,4 per cento, come le difficoltà siano legate alle eccessive ore davanti ai dispositivi elettronici. Pur in questa situazione, il 72,2 per cento ha detto che attualmente non si sente sicuro a ritornare a scuola in presenza e il motivo principale sono, per il 73,3 per cento, gli assembramenti inevitabili nei mezzi di trasporto. Seguono il sovraccarico di verifiche orali e scritte (69,6 per cento) e il mancato rispetto delle norme in ambiente scolastico (40,9 per cento).

PREOCCUPAZIONI

«Lo scopo principale di questa iniziativa spiegano i tre portavoce - è quello di conoscere una volta per tutte il vero pensiero degli studenti, attraverso un'indagine semplice e mirata. Nei prossimi giorni contiamo di far arrivare i dati ai vertici dell'istruzione pubblica delle due Regioni non solo per dimostrare quanto gli studenti della zona siano attivi e sensibili riguardo alla situazione complicata che vivono da un anno ma anche per avanzare proposte concrete. Crediamo che il rientro in presenza dovesse avvenire con una percentuale di molto inferiore al 50 per cento, con un incremento solo dopo due settimane, a fronte di dati generali dell'epidemia che restino sotto controllo. Non vogliamo correre il rischio che ci siano altre chiusure e crediamo che solo un rientro graduale possa garantirlo».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA