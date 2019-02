«Solo una mossa per influenzarci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stefano Candiani, sottosegretario all'Interno della Lega, 41 migranti eritrei della nave Diciotti chiedono un risarcimento danni urgente al governo.«Diciannove, venti o ventuno?».Prego?«Scherzo per non arrabbiarmi: ma qui ormai si stanno dando i numeri. Una vicenda surreale». Perché una vicenda politica ha preso una deriva giudiziaria?«Eh no, è il contrario. Qui si sta utilizzando questa gente per fare politica. Gli avvocati strumentalizzano i migranti».Cioè? «Chiedere l'urgenza di un risarcimento danni a un governo che non scappa e...