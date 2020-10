LE NUOVE MISURE

ERACLEA Doveva essere il primo incontro in presenza dopo il periodo di lockdown e dopo la stagione estiva. Suggestiva anche la sede: il municipio di Eraclea, come simbolo di ripartenza dopo le note vicende giudiziarie. Alla fine, però, tutto è stato annullato e l'incontro sarà come quello degli ultimi mesi rigorosamente online. Annullata per effetto dell'ultimo Dpcm l'incontro in presenza della Conferenza dei sindaci della cosa in programma oggi a Ca' Manetti. La riunione si svolgerà da remoto, per rispettare le direttive varate dal governo che indicano appunto di favorire gli incontri virtuali. «Per noi commenta il vicesindaco e assessore al Turismo, Luca Zerbini poter ospitare la riunione dei sindaci rappresentava un motivo di grande orgoglio, purtroppo non ci sono le condizioni, ci saranno altre occasioni». All'ordine del giorno l'andamento stagionale, gli effetti del maltempo delle scorse settimane e in modo particolare l'erosione della spiaggia. «Dobbiamo comprendere quali sono le fragilità spiega Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele e presidente della Conferenza il maltempo che ormai è divenuto una costante». In discussione anche il sostegno ai lavoratori stagionali come sollecitato da Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA