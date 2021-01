IL BOLLETTINO

AGORDO Anche l'ospedale di Agordo dice addio al virus. Ieri è stata chiusa l'area covid e il reparto di Ortopedia e Traumatologia è tornato operativo. È un'ulteriore segnale di resa dell'epidemia, sempre meno aggressiva e meno presente nelle strutture sanitarie. Basti pensare a quanto accaduto agli ospedali di comunità. A dicembre ce n'erano 5 attivi sul territorio: Belluno, Feltre, Auronzo di Cadore, Alano e Agordo. Sono rimasti attivi solo i primi due con appena 15 pazienti, 7 a Belluno e 8 a Feltre. Un altro dato positivo riguarda i ricoveri totali, scesi finalmente sotto quota 100, mentre è ancora alto il numero delle vittime (ieri altre 4).

RICOVERI

Sono 99, per essere precisi, i pazienti bellunesi che stanno lottando contro il covid. E si trovano tutti negli ospedali di Belluno e Feltre. Partiamo dall'area sub-intensiva. Qui si contano 77 positivi (42 al San Martino e 35 al Santa Maria del Prato di Feltre) che portano la provincia quasi in fascia 3 in totale sono 5 nella tabella elaborata da Azienda Zero per tenere sotto controllo i posti letto negli ospedali. Belluno supera il limite per soli 5 pazienti. Anche per le Terapie Intensive il salto, verso il basso, è vicino. Ci sono 7 pazienti e la fascia 2 è distante un posto letto. Stiamo uscendo dall'emergenza? Sì. Dal picco del 12 dicembre, in cui sono stati registrati quasi 400 nuovi positivi in un giorno, la curva epidemiologica ha cominciato a scendere. In un certo senso stiamo ripercorrendo lo stesso sentiero al contrario. Il 6 novembre, ad esempio, c'erano 7 pazienti nelle Terapie Intensive (come ieri) e 84 nell'area sub-intensiva. In questi giorni siamo già a un livello superiore, nell'accezione di migliore, sul fronte dei ricoveri.

POSITIVI

Dati confortanti anche sul fronte dei test per i contagi: 53 nelle ultime 24 ore. C'è un ultimo indicatore che fatica a scendere ed è quello che riguarda le vittime. Ieri sono morte 4 persone positive al virus. Si tratta di un uomo di 81 anni e una donna di 74 ricoverati a Feltre, rispettivamente in Geriatria e in Pneumologia, e di una donna di 79 anni in Rianimazione a Belluno. Il totale da inizio emergenza sfiora la soglia delle 500 vittime. Per raggiungerla, ne mancano meno di 10. Il dato non si arresta ma la spiegazione è semplice perché, nella lunga catena di cause ed effetti, la morte è l'ultimo anello. Il primo è rappresentato dai positivi. Più aumentano e più è facile che, nel tempo, crescano anche i ricoveri. Per l'ultimo effetto invece, che in alcuni casi inizia con un peggioramento del quadro clinico e finisce con la morte, bisogna aspettare in media 3-4 settimane. Questo significa che le vittime di questi giorni derivano dai ricoveri, e quindi dai positivi, che c'erano a metà dicembre. Sappiamo, però, che la situazione nel frattempo è migliorata. E che è sufficiente aspettare un paio di settimane per vedere la luce anche in fondo a questo tunnel. Il numero delle vittime, infatti, sta sì crescendo ma più lentamente rispetto ai mesi scorsi. Nei primi 20 giorni di gennaio sono morte 49 persone. Nello stesso periodo, a dicembre, sono state 68. Mentre a novembre 47. Si ritorna al ragionamento fatto per i ricoveri. L'uscita da questa seconda ondata di contagi passa attraverso un sentiero che stiamo percorrendo all'indietro.

RIORGANIZZAZIONE

Il miglioramento dei dati comporta una riorganizzazione dei drive-in tamponi. Da sabato sparirà quello al San Martino, dove stanno procedendo le vaccinazioni anti-covid. Per il distretto 1 di Belluno rimarranno attivi quelli di Alpago, Tai di Cadore e Agordo. Per il distretto 2 sarà operativo quello di Feltre. Per informazioni più dettagliate visitare il sito www.aulss1.veneto.it.

Davide Piol

