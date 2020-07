In Friuli Venezia Giulia il contagio rimane a livelli vicini allo zero. Non si registrano focolai attivi (quello di Casarsa può essere considerato spento, mentre quello di San Quirino lo era già da tempo) e anche la giornata di ieri è trascorsa senza picchi o risalite dei numeri legati alla diffusione del virus. In tutta la regione sono stati registrati solo due nuovi casi (entrambi in provincia di Udine) e in nessuna delle due situazioni è stato necessario il ricovero in ospedale. La provincia di Pordenone è tornata per il quarto giorno sugli ultimi cinque a contagio zero.

I due contagi udinesi sarebbero riconducibili a contatti diretti o indiretti con Paesi dell'Est Europa.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119. Nessun paziente è in cura in Terapia intensiva ormai da più di un mese e otto sono ricoverati in altri reparti. Ieri, per la prima volta dopo alcuni giorni, è tornato a scendere anche il numero delle persone ospedalizzate: è stato infatti dimesso un paziente della provincia di Pordenone. Si trovava nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale), dome dal 25 giugno a questa parte. Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Ieri come detto sono stati rilevati due nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.360: 1.411 a Trieste, 1.010 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.896, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 90. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA