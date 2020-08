VENEZIA Una giornata di tregua come non se ne vedevano da più di un mese. Da quando cioè il contagio da coronavirus in Italia aveva ripreso la sua impennata, coinvolgendo nell'innalzamento della curva anche il Veneziano. Ieri, però, nelle ventiquattrore messe sotto la lente d'ingrandimento dal bollettino regionale di Azienda Zero (pubblicato alle 17, come di consueto) sono segnalati solamente due nuovi casi di contagio da Covid-19, che portano così il totale a 2.971 casi dallo scoppio della pandemia, che per il Veneziano fissa la propria data all'1.30 del 22 febbraio scorso. Se salgono i casi totali, la giornata di ieri ha visto una leggera riduzione delle persone attualmente positive al nemico invisibile, scese a 207 in tutta l'area della città metropolitana di Venezia (sono un attualmente positivo in meno rispetto alle 17 di martedì). Scendono anche i ricoveri, tutti comunque nei reparti di Malattie infettive: a ieri sera negli ospedali del Veneziano c'erano 9 pazienti su un letto per via del coronavirus, e tutti a Dolo, il centro scelto dalla Regione Veneto per combattere l'emergenza nel territorio dell'Ulss 3. Nessun decesso (il conto rimane fermo a quota 312 raggiunta martedì sera) con le persone in isolamento fiduciario che invece sono schizzate fino a toccare le 826 unità, sempre stando ai dati forniti da Azienda Zero.

Tra i focolai principali, ieri non ci sono stati nuovi casi all'interno dell'Antica scuola dei Battuti di Mestre, la residenza per anziani che per tutti i mesi peggiori della pandemia è riuscita a rimanere al di fuori della buriana e che invece dal 29 luglio è stata travolta da un continuo rincorrersi di nuovi casi: in tutto i positivi sono 58 tra personale e residenti (che ospita un totale di 351 anziani), isolati in area Covid nei due nuclei infettati dal virus. L'Antica scuola dei Battuti ha registrato anche quattro decessi di pazienti che erano risultati positivi al virus. Sempre ai battuti, il caso di un operatore socio sanitario partito per la vacanza nonostante fosse stato sottoposto al tampone: è stato denunciato perché non aveva aspettato l'esito. (n.mun.)

