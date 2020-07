Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati due nuovi casi di positività al Coronavirus. Si tratta di due persone asintomatiche, rintracciate grazie alle operazioni preventive messe in campo dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie territoriali. Un caso è stato rilevato in provincia di Udine (si tratta di una donna di origini macedoni) e uno in provincia di Pordenone. Le buone notizie continuano ad arrivare da Casarsa, dove sembra essersi definitivamente spento il piccolo focolaio familiare legato a un cittadino albanese rientrato dal suo Paese con i sintomi del Covid-19. Anche ieri non sono stati segnalati ulteriori contagi correlati. Restano in ospedale i primi due membri della famiglia (padre e figlio) risultati positivi, ma non sono in gravi condizioni.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, esattamente come lunedì. Nessun paziente è in cura in Terapia intensiva ormai da molto tempo e solo sette sono ricoverati in altri reparti, negli ospedali di Udine e Trieste. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale), come accade ormai dal 25 giugno quando in provincia di Udine il Covid ha mietuto l'ultima vittima in regione.

Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione con delega alla

Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati solo due nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.358: 1.411 a Trieste, 1.008 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.893, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a

Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA