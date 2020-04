LA SITUAZIONE

PORDENONE Ancora due morti ad allungare una lista che viene stilata, ogni sera, con la voce rotta di un sindaco costretto a degli aggiornamenti che mai immaginava di dover dare e da una Direzione impegnata nel contenimento di un'emergenza che non vuole finire. La casa di riposo di Castions di Zoppola ieri ha detto addio ad altri due ospiti: in mattinata è morto all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone lo zoppolano Bernardino Chiarotto, anziano classe 1944 che si trovava nella residenza Micoli-Toscano ormai dal 1995. Per tutti era il chierichetto. Era lui, infatti, a servire il parroco della frazione quando faceva visita agli anziani in casa di riposo e diceva messa. «Era una colonna della comunità - ha detto il sindaco di Zoppola, Francesca Papais -, una persona speciale». Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, è mancata Antonietta Cao, 81enne che dal 5 aprile era ricoverata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dopo il tampone positivo ricevuto nella struttura di Castions. La donna era originaria di Caneva, comune già duramente colpito da una serie di decessi collegati al Coronavirus. Solo martedì, la casa di riposo di Castions aveva contato altre due vittime: avevano perso la vita l'87enne Pietro Quinto e la 90enne Giovanna Fabris. Il bilancio sale così a quota 11 morti: quello di Zoppola è di gran lunga il peggior dato della provincia di Pordenone, che in totale conta 42 decessi causati dal Covid-19. Dalla casa di riposo di Castions di Zoppola, però, arrivano anche buone notizie: due ospiti che si trovavano ricoverati nel reparto Covid post-acuti di San Vito al Tagliamento (ex hospice) sono stati dimessi perché completamente guariti e sono stati trasferiti alla Rsa di Roveredo in Piano.

IN REGIONE

Nella conta dei nuovi contagiati, quella di ieri è stata una giornata importante. Ed è giusto spiegare perché. Le persone che in 24 ore hanno contratto il Coronavirus sono state infatti soltanto 24. È il dato più basso in assoluto da quando i numeri hanno smesso di oscillare. Si può parlare concretamente di discesa, soprattutto a fronte della quantità di tamponi effettuati, cioè 2.030 in 24 ore. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.544. I totalmente guariti sono 683, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 255. Sono sei i decessi in più rispetto alla comunicazione di martedì, che portano a 213 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 108 esiti infausti della malattia; seguono Udine (60), Pordenone (42) e Gorizia (3). Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 961 infettati; seguono Udine con 891, Pordenone con 557 e Gorizia con 130. A questi si sommano 5 persone non residenti in regione. Sono 24 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 163. Il dato che riguarda le Terapie intensive è importante: ieri altri quattro pazienti hanno lasciato i reparti d'emergenza.

IN PROVINCIA

Buoni anche i dati della provincia di Pordenone: gli attualmente positivi sono 419, cioè sei in meno di martedì. I ricoverati sono 55 (erano 57) e le persone completamente guarite sono arrivate a quota 96, con un incremento di otto persone rispetto alla rilevazione precedente. I pazienti positivi in isolamento domiciliare sono 365.

PORDENONE CALCIO

Buone notizie per quanto riguarda il percorso di guarigione del presidente del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa: il patròn neroverde ha ricevuto il primo tampone negativo ed ora è in attesa del secondo. La fine dell'incubo è a un passo.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA