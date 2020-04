SOLIDARIETA'

VENEZIA Una distribuzione capillare che in poche ore, grazie ai volontari della Protezione civile, ha raggiunto tutto il territorio comunale: è scattata venerdì pomeriggio, 10 aprile, la consegna dei kit alimentari di prima necessità che il Comune ha acquistato per aiutare i cittadini in difficoltà economica dopo il coronavirus, giusto in tempo per Pasqua. Venerdì un bilico con un migliaio di scatoloni con alimenti a lunga conservazione ha raggiunto la sede operativa della Protezione civile di via Mutinelli a Mestre, poi destinati a terraferma, centro storico e isole. «In ogni scatolone sono conservati alimenti sufficienti per una persona per una settimana - spiega l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che ha coordinato le operazioni assieme al capo di gabinetto del sindaco Morris Ceron - Verranno distribuiti ai cittadini grazie alla collaborazione delle reti solidali. A questo si aggiunge la distribuzione, già conclusa con successo per il primo migliaio di famiglie che ne hanno fatto domanda, dei Buoni Spesa». I furgoni della Protezione civile hanno raggiunto le sedi di numerose parrocchie e realtà solidali di Mestre, Marghera e Chirignago, mentre sabato mattina è stata la volta di Venezia, Lido, Pellestrina e isole. Una distribuzione seguita, ieri, dal dono di uova di cioccolato ai ragazzi con disabilità ospiti delle strutture d'accoglienza. C'è tempo fino alle 12 di martedì per la richiesta, su DiMe, dei Buoni Spesa.

