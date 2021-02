SOLIDARIETÁ

VENEZIA Anche i volontari dell'Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia, costretti ad una sospensione forzata da circa un anno, stanno registrando gli effetti della pandemia. Uno stop necessario per limitare la diffusione del virus, ma altrettanto rischioso dal punto di vista della continuità della missione solidale che, dal 1899, definisce lo storico ente religioso suddiviso in alcune sezioni interne: anziani, minori, primo soccorso ed attività ambulatoriale condotta da medici volontari che offrono visite specialistiche gratuite ai veneziani senior. A suonare il campanello d'allarme è il presidente Giuseppe Mazzariol, evidenziando come tale interruzione rischi di allontanare dal servizio quanti sono disposti a dare una mano. È proprio in quest'ottica che qualche giorno fa è nata un'idea nuova, pensata da un lato per rinforzare il collante tra i volontari e, dall'altro, per continuare ad assicurare un contributo a chi ne ha bisogno in un momento tanto difficile. Accompagnato dal motto Tutti per uno, uno per tutti, il progetto consiste in un sostegno telefonico a chi è costretto a trascorrere la quarantena in solitudine, a casa. «Si tratta di un'iniziativa diversa rispetto alla nostra presenza in loco chiarisce Mazzariol, spiegando come nel progetto sia coinvolta la sezione Filo d'argento , ma che in questi tempi potrebbe rivelarsi davvero utile. Insieme ai miei collaboratori abbiamo deciso di provarci contattando il primario di Medicina Interna del Civile, Andrea Bonanome, e poi è arrivata l'autorizzazione anche da parte della direzione sanitaria».

Composto da oltre 160 volontari, il Filo d'argento è di norma impegnato nell'assistenza ai pasti a chi ne ha bisogno tra i ricoverati di alcuni reparti dell'ospedale Civile e Fatebenefratelli e tra gli ospiti delle case di riposo. «Ai fini del contagio è stato giusto così aggiunge Mazzariol, riferendosi allo stop che ha coinvolto anche la sezione , ma si è andato perdendo quel contatto umano fondamentale per mantenere i rapporti. Ecco allora che abbiamo distribuito dei volantini alla segreteria di Medicina Interna da dispensare agli ammalati di Covid in fase di dimissione proponendo loro, o a chiunque altro sia in quarantena, una chiacchierata telefonica amichevole che dia un po' di conforto». Chiunque lo vorrà, può chiamare lo 041.5201760 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, e sarà poi richiamato dai volontari.

