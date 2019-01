CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀUDINE L'ultima notte dell'anno fra senzatetto e sbandati. È stato un San Silvestro diverso, quello di Lajla Kurtaj: per lei, il primo trascorso con l'unità di strada della Croce rossa di Udine, ad un mese dal suo debutto come volontaria dell'associazione. «Eravamo in tre volontari: oltre a me, anche Roberto e Laura. Abbiamo fatto il giro nei luoghi dove di solito si rifugiano i senzatetto: l'ospedale, le case abbandonate, stavolta anche il Gervasutta, che ultimamente è abbastanza tranquillo - racconta -. Abbiamo cominciato...