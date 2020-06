SOLIDARIETÀ

SAN DONÀ Cento pernottamenti gratuiti per il personale sanitario. Sono quelli che aveva messo a disposizione il Park Hotel Continental per medici ed infermieri dell'Ulss 4, per tutto il mese di maggio.

«Dal punto di vista economico, avremmo potuto chiudere l'hotel durante il periodo di restrizioni e di isolamento sociale spiega il direttore generale del gruppo, Davide Midena - invece abbiamo optato per l'apertura, sia per garantire il servizio di ospitalità alla città ed il lavoro ai nostri dipendenti, sia per dare il nostro contributo all'Ulss 4 nella gestione dell'emergenza». Un modo per aiutare chi stava lavorando per combattere l'emergenza sanitaria, magari lontano dalla famiglia, anche per l'impossibilità di ricongiungersi.

«Da sempre le nostre aziende continua Davide Midena - cercano di distinguersi per responsabilità sociale di impresa, integrando preoccupazioni di impatto sociale, ecologico e di natura etica nell'ambito della loro visone strategica, anche condividendo importanti progetti internazionali del nostro brand».

Il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, ha accolto con favore questo nuovo gesto di generosità. «Questa opportunità è apprezzata dal personale che ne ha usufruito, poiché gli ha consentito di poter riposare al meglio e di essere in piena efficienza nel momento in cui presta le cure ai pazienti Covid-positivi, adottando con la massima lucidità l'utilizzo di tutte le cautele del caso per proteggersi dal contagio».

