SOLIDARIETÀ

MESTRE Sempre più domande, sempre più affluenza perché la crisi morde un numero sempre maggiore di famiglie e, nel contempo, la necessità di evitare gli assembramenti della gente in coda per ricevere i pacchi alimentari, abiti e altri generi di prima necessità. E così, ai Magazzini solidali del Centro don Vecchi di Carpenedo, sono costretti a fare gli straordinari. Per tutto il mese di dicembre, i volontari del Banco Alimentare stanno infatti sperimentando la distribuzione dei pacchi per le famiglie di mattina, in modo da evitare ulteriori presenze nel pomeriggio.

IL BANCO ALIMENTARE

«Una prova - precisano a Carpenedo dove si rivolgono circa duemila persone registrate al Banco Alimentare, in base a un Isee fino a seimila euro l'anno - Svolgiamo questo servizio nel mattino di martedì e giovedì per diluire le presenze finora concentrate solo nel pomeriggio. Eventualmente, se ce ne fosse la necessità, il settore degli alimentari in prossimità di scadenza metterà a disposizione alcuni volontari per affiancare il Banco Alimentare con la distribuzione di altri generi sempre durante queste mattine». Le domande, insomma, sono tantissime e in aumento, e c'è bisogno anche di riempire i magazzini che sono sostenuti dalle offerte e dalle consegne di alimenti e altri prodotti di parecchi supermercati. «Ma ce ne vorrebbero anche altri - auspica don Armando Trevisiol, fondatore dei Magazzini Solidali - oppure servirebbe la generosità di produttori locali per determinati tipi di alimenti». Quali? «Dagli ipermercati arrivano tanti prodotti in scadenza, ma soprattutto dolci - spiegano a Carpenedo -, mentre ora servirebbero pasta, zucchero, caffé. Abbiamo a disposizione anche delle piccole somme per acquistarli, l'importante è che ci siano attività, anche dei negozi, disposti a farci dei prezzi di favore per merci che sono in magazzino»

I VOLONTARI

E se questo è il fronte degli approvvigionamenti, la Fondazione Carpinetum che gestisce i Magazzini deve anche organizzare al meglio la squadra - anzi, l'esercito visto che sono oltre mezzo migliaio - dei volontari che operano nelle opere di carità. «Quelli che intendono prestare servizio nel futuro Ipermercato solidale in costruzione agli Arzeroni sono circa 130, iscritti nel registro dell'associazione Il Prossimo che gestirà la futura struttura - spiegano dalla Fondazione - Confidiamo che il numero possa salire, anche grazie ad altre realtà che già collaborano con noi». Intanto, sempre in vista dell'apertura dell'Ipermercato solidale che sarà pronto in primavera, l'associazione Vestire gli ignudi che ha sempre servito il territorio procurando abbigliamento e altri oggetti per le persone in difficoltà, è confluita ne Il Prossimo proprio per essere pronti a gestire, tutti assieme, la nuova struttura per i poveri che sostituirà gli attuali Magazzini di Carpenedo.

Fulvio Fenzo

