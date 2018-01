Solidarietà dai poliziotti, la protesta degli avvocati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Il venticello che ha scatenato l'uragano è ancora là, nero su bianco, nel cuore di una conferenza stampa per la presentazione di un vademecum su come difendersi dai furti in appartamento. «Guardate bene queste facce, tenete a mente questi ladri» è la frase che il colonnello Oreste Liporace, comandante provinciale dei carabinieri di Padova, recita in maniera ferma e decisa. In mano un foglio bianco dove sono stampate otto foto segnaletiche: tutti uomini arrestati a Padova e in provincia negli ultimi mesi, da inizio ottobre...