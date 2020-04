SOLIDARIETÀ

BELLUNO Succhi di frutta, bottiglie di alcol e perfino copri sedili. I bellunesi continuano a farsi in quattro per aiutare chi è in prima linea nell'emergenza, donando il frutto del loro lavoro. Gli scatoloni dei succhi sono arrivati nei giorni scorsi ai magazzini provinciali della Cal di Limana. Mentre i coprisedile sono stati donati ieri mattina dall'azienda De Bona Motors di Feltre. «Si tratta di donazioni importanti che rendono ancora una volta la misura della generosità bellunese - spiega Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile -. I succhi di frutta e l'alcol sono arrivati dalla Regione Veneto, che ringraziamo per l'impegno dimostrato nei confronti dei territori. Abbiamo pensato di portarli nelle case di riposo, dove in questo momento ci sono situazioni di sofferenza. I succhi di frutta per gli anziani ospiti, l'alcol a disposizione degli operatori, per le disinfezioni. Un piccolo dono che si somma alla grande generosità dimostrata da aziende e imprenditori in queste settimane difficili». I pacchi sono stati subito smistati dai volontari di Protezione Civile e ieri è iniziata la distribuzione alle case di riposo. Intanto sono già stati consegnati anche i primi rotoli di coprisedile anti-contagio, che serviranno ai mezzi della Protezione Civile, a cominciare da quelli attivi nel Feltrino. «In questo modo tuteliamo i nostri volontari che stanno operando in tutto il territorio provinciale e che potranno continuare a muoversi senza il rischio di portare in giro il virus - continua Bortoluzzi -. Ringrazio sentitamente De Bona Motors per questo importante dono. E rivolgo un pensiero alle donne e agli uomini della Protezione Civile, anche oggi operativi». Il carico va ad aggiungersi agli altri ricevuti nei giorni scorsi, consegnati alla Provincia ma anche portati direttamente negli ospedali e nelle rsa del territorio dalle aziende, come pizze, dolci, jogurt e tanto altro.

A.Tr.

