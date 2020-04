SOLIDARIETA'

BELLUNO Sempre in prima linea. I carabinieri bellunesi, già impegnati in questi giorni con la consegna delle pensioni a domicilio agli over 65, hanno dimostrato ancora una volta il loro cuore d'oro. Mercoledì i vari comandanti di stazione sono andati nelle 32 case di riposo della provincia e hanno consegnato le colombe pasquali per ospiti e operatori. Un presente che era stato acquistato con i soldi raccolti in questi giorni, dopo che ciascun militare si era sentito di donare una somma da impiegare per solidarietà. E dopo l'acquisto di colombe per i nonni sono rimasti anche un migliaio di euro versati sul conto corrente creato per l'emergenza codi dalla Usl 1 Dolomiti. Una notizia tenuta riservata dai militari, ma che ieri è diventata pubblica, dopo la consegna negli ospizi, quando diversi sindaci hanno ringraziato pubblicamente, dai loro profili Facebook.

CUORE D'ORO

In questi giorni i militari, medici e operatori delle case di riposo stanno combattendo insieme, ognuno con le proprie armi, la battaglia più dura: quella all'epidemia di coronavirus. Ora le loro strade si sono incrociate: i carabinieri hanno infatti concluso il loro speciale tour tra i nonnini con il versamento del denaro raccolto autotassandosi. Non vuole parlare di autotassazione il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Francesco Rastelli contattato al telefono, che spiega invece che è stata «un'iniziativa spontanea, dopo che è stato convogliato insieme un comune sentire».

LA CONSEGNA

«Ogni comandante di stazione - spiega il comandante Rastelli - ha fatto da corriere e ha portato questo presente che viene da tutti i carabinieri che fanno servizio in provincia, dai carabinieri forestali all'elinucleo». Perché proprio le case di riposo? «Ci siamo guardati intorno - prosegue il colonnello - e abbiamo visto che la fascia più colpita era quella degli anziani: ci è sembrato un gesto gentile far capire che ci ricordavamo di loro in un momento così triste come quello che stiamo vivendo e in cui di trovano a dover fronteggiare questa nuova minaccia». «Quello che è avanzato - conferma il comandante provinciale dell'Arma - è stato donato alla Usl 1 Dolomiti sul contocorente Emergenza covid». In base alla convenzione di Poste e carabinieri poi i militari si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione.

