BELLUNO Il gruppo di farmacie Venturelli dona alla Pediatria di Belluno 100 mascherine ffp2 e 300 mascherine chirurgiche. Da sempre vicini ai clienti, il gruppo di farmacie non si è fermato durante la pandemia, portando i medicinali a domicilio gratuitamente e mantenendo tutti i servizi. Le mascherine sono state consegnate nelle scorse settimane da Francesca Fascina (nella foto) che con Gianfranco Venturelli, è uno dei due amministratori del gruppo. «Con questa simbolica donazione al reparto di Pediatria vogliamo ringraziare di cuore afferma Francesca Fascina - tutti i medici, gli infermieri e gli operatori del nostro ospedale per l'impegno, la professionalità e il sacrificio che stanno dimostrando in questa battaglia che ci unisce all'insegna della lotta al Covid-19». «Come gruppo di farmacie conclude l'amministratrice - vogliamo rafforzare il messaggio di massima vicinanza e attenzione sull'importanza della protezione da assicurare a tutto il personale, che ogni giorno combatte in prima linea contro questo nemico invisibile».

Nuova distribuzione di mascherine per i cittadini del Comune di Pieve di Cadore. Si tratta di 5000 mascherine arrivate in parte da un gesto di solidarietà. Sono state donate dalla città cinese Zhang Jiajie che fa parte dell'Associazione internazionale Città Murate della quale fa parte anche Pieve di Cadore. Prenderà il via lunedì, da Nebbiù, il 12 magio a Tai.

