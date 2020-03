SOLIDARIETÀ

BELLUNO A sostegno dei bellunesi arrivano anche tre messaggi che da tre continenti diversi, e da altrettanti missionari. L'idea di raccogliere le loro testimonianze ai tempi del Coronavirus è stata della diocesi di Belluno-Feltre che ha chiesto loro di raccontare le diverse esperienze e come il contagio si stia diffondendo anche nelle loro terre di missione.

DAL KENYA

«Qui in Kenya ci sono solo tre casi di Coronavirus riferisce il vescovo don Virgilio Pante, originario di Lamon e che ora è appunto responsabile della diocesi africana di Maralal ma forse in realtà ce ne sono anche di più». Poi racconta dell'impegno di questi giorni: «Stiamo educando la gente a stare attenta». Non manca una riflessione: «Il mio messaggio è questo: la pazienza è la virtù dei forti. Cerchiamo di essere ubbidienti alle regole del governo e della chiesa. Anche questo è un modo per praticare la carità verso gli altri: siamo rispettosi di tutti l'invito conclusivo - arriverà anche la risurrezione». Proprio ieri i giornali riferivano che in Africa e soprattutto in Kenya i bianchi in generale e gli italiani in particolare sono presi di mira come untori.

DALL'ASIA

In Asia, in Thailandia, si trova invece don Bruno Soppelsa, sacerdote di Vallada, Comune dell'Agordino, al lavoro nella missione diocesana a Lamphum: «Anche qui il Coronavirus ha ripreso la sua marcia esordisce così nel suo messaggio al momento gli infettati sono 721, qui dove siamo noi sono circa una ventina». Poi un riferimento alle misure adottate dal governo locale: «Il governo thailandese ci ha obbligato a stare chiusi e ad indossare le mascherine». Anche don Bruno invia un messaggio ai bellunesi: «Anche da qui, vi siamo vicini: siamo con voi. L'Italia è sulla bocca di tutti e noi vi ricordiamo ogni giorno. Noi non abbiamo misure ristrette come da voi, ma arriveranno anche qui». Non diverse da quelle del vescovo Pante le ultime raccomandazioni del sacerdote agordino: «È necessario avere senso di responsabilità: cerchiamo di avere senso civico e di rispettare le regole. E cerchiamo di essere uomini di speranza. Perché non ci sono solo numeri e statistiche: anche in questo momento, infatti, c'è anche tanto bene. Andiamo avanti insieme nella responsabilità e nella speranza».

SUD AMERICA

Arriva infine dal Sud America l'ultimo contributo, quello di Daniela Camuffo, di Belluno, una religiosa appartenente alla comunità di Villaregia della provincia di Rovigo, che da qualche anno è nella periferia delle metropoli brasiliana di San Paolo: «Il virus qui è arrivato dall'Italia» le sue prime parole che confermano quanto le cronache stanno riportando in questi giorni. «Stiamo iniziando ad organizzarci e sono cominciate le restrizioni: il governo ha chiesto due settimane di quarantena, ma saranno sicuramente di più. Prima c'è stata la sospensione degli eventi, poi la richiesta di non usare i mezzi pubblici. Da ieri siamo in casa. Stiamo cercando di sensibilizzare le persone perché non tutti credono sia vero ciò che sta accadendo. E fra di noi comunichiamo con cellulare e Facebook». Infine un pensiero al tempo che avvicina alla Pasqua: «Sicuramente è una Quaresima diversa».

Giovanni Santin

