BELLUNO Non c'è un minuto da perdere. Lo sanno bene i sindaci della provincia di Belluno che, pur con i municipi a regime minimo, tra dipendenti in smaltimento ferie e in smart working e continue emergenze da tamponare, si sono rimboccati le maniche prendendo in esame l'ultima circolare della protezione civile che assegna i fondi per la solidarietà alimentare. L'obiettivo è fare bene e fare presto. Già questa mattina alle 10 e 30 si riuniranno i comitati di distretto. Il compito dei comitati sarà quello di definire le linee guida da proporre ai Comuni. Insomma un tentativo di individuare regole comuni che vadano bene per l'intero territorio evitando situazioni di disparità tra un cittadino e l'altro della provincia. «Non c'è alcuna volontà di fare delle imposizioni - chiarisce il presidente della Provincia, e sindaco di Longarone, Roberto Padrin - l'obiettivo è quello di dare degli strumenti chiari ai primi cittadini in modo da rendere omogenee sul territorio le modalità di erogazione».

A chiedere un intervento alla provincia erano stati gli stessi sindaci, preoccupati dal rischio che ogni comune gestisca le risorse a disposizione in modo diverso. Si tratta di poco meno di sei euro per residente, in media, ma essendo fondi destinati a chi è in difficoltà è chiaro che non tutti ne avranno diritto. Con i fondi a disposizione ogni comune potrà comprare buoni pasto o derrate alimentari. «Sappiamo che è possibile affidarli al terzo settore - prosegue Padrin - bisogna un po' organizzare il sistema. Vanno definiti modelli base per la raccolta delle richieste. Oltre a stabilire delle soglie per nucleo familiare, o stabilire delle regole sui negozi a cui ci si rifornisce. Dal punto di vista burocratico invece serve una delibera di giunta con la variazione di bilancio poi le somme sono subito a disposizione. L'altra preoccupazione, lo dice chiaramente Padrin riguarda il pericolo, che qualcuno per vergogna non ne faccia richiesta. «Vogliamo evitare che qualcuno se ne approfitti - spiega il presidente della Provincia - ma anche che qualcuno, che magari sfugge ad un primo esame perché le difficoltà fino a questo momento non erano note, non eviti di far domanda per pudore».

«Tutte le misure in questo momento sono quantomai opportune - spiega il sindaco di Alano di Piave, Serenella Bogana - la modalità di erogazione ci lascia delle problematiche. La prima cosa che mi viene da dire è di avvalersi dell'aiuto del terzo settore. La Caritas, che ha chiesto anche aiuto alla protezione civile lo ha più di noi quindi credo questa via sia percorribile. Sono soldi e aiuti, dobbiamo trattarli con il masismo rispetto. Non sono tanti in senso assoluto ma per chi è in difficoltà possono essere preziosissimi».

«Chiariamo subito un concetto - spiega il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin - l'iniziativa è indubbiamente buona. Le cifre sono esigue ma la confusione è totale. Una confusione che si è creata a seguito dei Dpcm e delle ordinanze: gli stessi segretari, le ragionerie comunali, per non parlare dei sindaci, sono nella confusione più totale. Il paradosso è che il cittadino che riceve questi messaggi, invece, è convinto che tutto vada bene. Chi è che stabilisce le regole? Mi sembra una patata bollente scaricata sui Sindaci. L'importante è non dare ai cittadini segnali che è tutto apposto. fare prima i proclami e poi le regole non è una buona idea. Ma ripeto. In questo momento è bene che i soldi arrivino».

«Nel nostro piccolo Comune, dove conosciamo le situazioni di necessità sarà più facile organizzarci - spiega il sindaco di Ospitale di Cadore, Roberto Santin - ma in ogni caso, prima di stabilire eventuali modalità, aspettiamo l'incontro di domani (oggi per chi legge ndr) per stabilire le modalità». «Sicuramente è una notizia positiva - spiega il sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel - quando mandano i soldi sono sempre ben accetti, oltre alle persone le cui difficoltà sono già conosciute credo se ne aggiungeranno altre in difficoltà economiche. Sarà importante trovare dei criteri comuni per poter aiutare tutti allo stesso modo».

Andrea Zambenedetti

