VENEZIA Tanta, troppa l'esigenza di denunciare una situazione insostenibile. Ancor più dopo l'ultimo decreto che ha costretto mondo della cultura e dello spettacolo ad un'uscita di scena a cui non ci si riesce a rassegnare, tanto che ieri mattina, in calle lunga XXII Marzo, la manifestazione indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil (organizzata anche in altre città d'Italia) ha raccolto più lavoratori di quanti ci si aspettasse. Lo ha confermato anche la questura, pre-allertata per una settantina di arrivi quando in realtà sono stati quasi il triplo. Fondazioni lirico-sinfoniche, scuole di danza, giostrai, circhi e lavoratori del Casinò del centro storico lagunare: tutti insieme per lanciare il proprio grido d'allarme sotto palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale. Un contesto in cui vuoi per via di un numero di manifestanti più alto del previsto, vuoi per un punto di ritrovo poco dispersivo non è mancato qualche assembramento. Ma tutto è filato liscio, senza tensioni, in un alternarsi di voci che hanno tenuto vivo il cuore della protesta.

MUSICA, TEATRO, DANZA

«Da marzo ho percepito dallo Stato solo 1.800 euro, derivanti dai 600 di bonus una tantum: basti pensare che quello di giugno l'ho ricevuto in ottobre», dichiara Tiziana Menegozzo, con tanto di scarpette da danza appese al collo. Lei, mestrina, è stata ballerina classica per anni ed ora insegna all'Asd Progetto danza e nella scuola La palestra, in terraferma. «Siamo stati attenti a prendere ogni misura anti Covid possibile (sanificazione, misurazione della temperatura, controllo dello stato di salute dei nostri frequentatori), investendo non poco. Oltretutto, all'interno delle strutture, i Nas non hanno riscontrato né infrazioni né focolai. Ma ci hanno fatto chiudere lo stesso. Insegno da quando avevo 18 anni e ora ne ho 49, con un figlio da mantenere. È un disastro. La riduzione del lavoro? Al 30% e registrata già prima dell'ultimo Dpcm».

Preoccupata per la situazione anche Margherita Miramonti, 25 anni, veneziana d'adozione. Violinista alla Fenice da quattro anni, il suo appello al governo è chiaro: «Riconosca che i teatri sono luoghi sicuri. E pensi a dei progetti per il futuro, per rialzare il settore». Intanto lo stato d'animo non è dei più rosei. «Fino all'8 novembre sarò in cassa integrazione, poi si vedrà. L'incertezza è tanta: ho un contratto a tempo indeterminato, che in questi tempi però non rappresenta una garanzia. Normalmente lavorerei tutti i giorni, per circa 6 ore di prova, a cui s'aggiungono quelle di studio personale. Le sole che adesso mi resteranno».

Anche lei violinista al Teatro La Fenice, Annamaria Pellegrino sottolinea l'importanza della cultura, sempre, e più che mai in un momento come questo. «È nutrimento per mente ed anima. Lavoro in orchestra da 30 anni dice . Non poter gioire della bellezza insieme al pubblico è frustrante. Siamo stati fermi da marzo a maggio, poi la riapertura con i massimi controlli. Fino ad ora. La mia situazione? Dopo l'ultimo Dpcm sono di nuovo in Fis, senza sapere fino a quando la situazione si protrarrà».

IL CASINÓ

Stesso destino per i lavoratori del Casinò di Venezia, in Fis dal 24 febbraio. «Poi abbiamo riaperto il 19 giugno e richiuso il 25 ottobre, in attesa di ulteriori determinazioni spiega Enrico Gianolla, croupier e padre di due figlie . I dipendenti della Casa da gioco sono circa 500, più il settore ristorazione e l'indotto. Bisognerebbe fare un distinguo tra chi ha investito in sicurezza e chi no». «La preoccupazione è tanta aggiunge il collega, Alessandro Croci perché siamo un settore che vive solo se lavora».

Marta Gasparon

