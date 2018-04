Soldi mai arrivati per gli steward Loperfido ora attacca anche Liva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPORDENONE «Se il solerte consigliere Renzo Liva sapeva come intercettare fondi per la sicurezza di Pordenone, avrebbe potuto far finanziare il progetto degli steward urbani. Non per il sottoscritto o per il sindaco Ciriani ma per i cittadini, gli utenti della città e tutti coloro i quali stanno finanziando volontariamente il progetto». LO SCONTROBotta e risposta, in tema di sicurezza, tra l'assessore comunale Emanuele Loperfido, che è anche portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, e il consigliere regionale 'dem'' Renzo Liva....