Soldi e strategie, il Pd fa le pulci all'amministrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIVENEZIA Qual è il numero magico? Quello di persone mediamente presenti in città di giorno, quello di quante sono le persone che dormono, quello compatibile con la città per programmare una gestione dei flussi? A chiederselo alla sezione del Pd di Cannaregio Mezzalira Pierpaolo Campostrini, direttore del Corila, Monica Sambo, consigliere comunale Pd, Franco Migliorini, ricercatore e docente universitario.Per ora questo numero magico resta x. Perchè non sono bastate le analisi (gratuite) svolte dal Corila sulle presenze dei...