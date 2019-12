Soldi e partiti, tutti i rischi del populismo giudiziario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo NordioNella sua appassionata apologia al Senato, Matteo Renzi ha citato il noto ammonimento dell'onorevole Moro di quarant' anni fa, che la Dc non si sarebbe fatta processare in piazza. Questa frase peraltro non ha portato fortuna né al suo autore né al suo partito, travolto il primo dall'odio delle Br e il secondo dagli scandali di tangentopoli. Ora, Renzi non è Moro, Italia Viva non è la Democrazia Cristiana, e il terrorismo è finito. Il paragone con Moro, finisce dunque qui.Al netto di questa rievocazione forse troppo audace,...