Soldi dovuti: i pensionati incassano

Diritti inespressi. La campagna avviata dallo Spi Cgil lanciata per tutelare i pensionati, soprattutto quelli meno abbienti, ha portato a riconoscere a 356 anziani bellunesi i diritti previdenziali che non risultavano nei loro vitalizi, e non riconosciuti automaticamente dall'Inps. In particolare per motivi contributivi, reddituali, familiari. Inoltre, sono emersi 183 certificati di pensione non conformi a quanto previsto dall'Istituto di previdenza. Si tratta del 51,4% delle pratiche visualizzate. Dei 183 certificati, 12 non erano conformi...