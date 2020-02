L'INDAGINE FISCALE

VENEZIA «Sperequazione: mancanza di uniformità ed equità nella ripartizione, in senso economico, finanziario e sindacale». Così, secondo il vocabolario e il linguaggio delle indagini.

In pratica, è la distanza tra la disponibilità economica ufficiale e il tenore di vita. E su questa forchetta si sono concentrati di militari del Gico della Guardia di finanza e dei carabinieri nello smantellare il cartello della droga di Chioggia.

La fotografia dell'indagine fiscale è quella messa nero su bianco nelle pagine finali dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Andrea Battistuzzi, ha disposto l'arresto (in carcere o ai domiciliari) di venticinque persone: fornitori, intermediari e spacciatori al dettaglio. Un giro d'affari rischioso, sì, ma in grado di garantire ingenti guadagni, quasi tutti sottotraccia. La riprova? Il mezzo milione in contanti sequestrato giovedì pomeriggio dai carabinieri di Chioggia ad alcuni tra i principali indagati. Le radiografie economiche alle quali il gip Battistuzzi dedica più spazio, sono quelle di Marco Di Bella e Raffaele D'Ambrosio, il fulcro dello spaccio nel clodiense. Di Bella è la mente, D'Ambrosio il braccio operativo. Insieme si occupano di trovare il denaro per acquistare lo stupefacente, quotidianamente intrattengono relazioni sia con i fornitori sia con i venditori. E l'attività rende se nel disporre i sequestri, il gip fa mettere sotto sigillo «denaro, beni mobili e immobili e altre disponibilità finanziarie, anche a intermediari, di proprietà o nella disponibilità» dei due soci «somme fino a 1,68 milioni di euro».

NULLATENENTE PER DIECI ANNI

«Pure non avendo il relativo nucleo familiare dichiarato sostanzialmente alcun reddito nell'ultimo decennio (salvo irrisorie somme relative a redditi di partecipazione da fabbricati) - scrive il gip parlando di Marco Di Bella - risulta aver accumulato una sperequazione complessiva pari a 409 mila euro». Finita qui? Nemmeno per sogno. È ancora riferendosi a Di Bella - da giovedì mattina in carcere - che il gip aggiunge: «Nel contempo risultano essere entrati nella sua disponibilità diretta, per interposta persona della coniuge Mariagrazia Gobbi, disponibilità finanziarie attive depositate su conti bancari» (come scritto in una nota dell'autorità giudiziaria spagnola) «988.211,49 euro». Si tratta di «depositi di denaro effettuati a partire dal 2016» che vanno - scrive ancora il gip - «ad incrementare il profilo di sperequazione» tra quanto dichiarato al Fisco e il suo tenore di vita. Sotto sequestro, oltre ai 988.211,49 euro così ci finiscono un terzo delle quote della società Tasca, acquisita sempre nel 2016, e un'imbarcazione (chiamata Eolo) comprata nel 2019.

LA PORSCHE DELL'ULTRAS

«Sperequato» di 166.628,98 euro a Raffaele D'Ambrosio la Finanza sequestra «per sproporzione» - su mandato dell'ufficio gip - la Ford Ka intestata al padre ma comprata da Raffaele D'Ambrosio nel 2018.

Sempre di macchina si tratta, ma questa volte di una Porsche 911 Carrera, a Sandro Cire Furlan, influente ultras dell'Union Clodiense che nel 2018 aveva acquistato il bolide considerato uno dei simboli della fabbrica automobilistica di Stoccarda. Impossibile per lui, ad sempre impegnato nel sostegno allo sport dilettantistico, e responsabile sportivo della pugilistica dilettanti Chioggia Cavarzere, permettersi una macchina simile. Le indagini del Gico delle Fiamme gialle e dei carabinieri hanno trovato l'errore: una dissonanza economica da 119.956,48 euro, da giovedì sotto sequestro per volere del giudice.

Nicola Munaro

