LA RIPRESA SANITARIA

VENEZIA Per due volte nelle fasi cruciali della pandemia, hanno combattuto sul fronte più difficile della guerra. Ad aprile così come a inizio dicembre sono state loro, le residenze per anziani, a sanguinare per il diffondersi del contagio e ora che del clangore della battaglia si sente solo un'eco lontana, dalla Regione Veneto arriva un finanziamento da 1,9 milioni di euro per le case di riposo del territorio metropolitano. Soldi che attraverso le Ulss Serenissima e Veneto orientale, verranno destinati alle Rsa pubbliche e private per affrontare le difficoltà legate all'emergenza Covid e garantire la continuità delle prestazioni. Ma anche come compensativi dei minori introiti legati al calo degli ospiti, garantendo così quasi completamente le entrate del 2019. Un ristoro da oltre 1,5 milioni di euro nell'Ulss 3 e di 480mila euro nell'Ulss 4 che verranno distribuiti tra le diverse strutture in proporzione ai posti letto accreditati e alla prevalenza dei contagi tra gli ospiti e gli operatori.

I SINDACATI: «E AI DIPENDENTI?»

«Noi - fa presente Daniele Giordano, segretario generale di Fp Cgil Venezia - chiediamo che parte di queste risorse siano distribuite ai lavoratori per riconoscere il lavoro svolto con passione e abnegazione». Sono circa 3.939 e 1.351 i lavoratori impiegati rispettivamente nelle 33 case di riposo dell'Ulss 3 e nelle 12 dell'Ulss 4 «e hanno tutto il diritto di essere riconosciuti alla pari dei lavoratori della sanità per l'enorme sforzo messo in campo e per aver pagato tributo con tutti i contagi subiti - continua Giordano - Questi lavoratori da febbraio hanno svolto un super lavoro di assistenza, molte volte in condizioni di sottorganico garantendo la loro presenza, saltando turni di riposo, ferie, in situazioni drammatiche. Nessuno parla del diritto di questi lavoratori a vedere riconosciuto, al pari dei colleghi della sanità, un premio per l'enorme lavoro svolto».

IL CONCORSO PUBBLICO

E sulle Rsa incombe anche il nuovo concorso per infermieri bandito da Azienda zero, posto al quale aspirano anche gli infermieri delle strutture per anziani. Per il Veneziano sono disponibili 70 posti (60 nell'Ulss 3 e 10 nell'Ulss 4) e assegnarli vorrebbe dire togliere gran parte dei lavoratori dalle case di riposo, acuendo una situazione già al limite che ha portato l'Uripa (Unione regionale istituti e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani) a scrivere all'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, per invocare la sospensione del concorso chiedendo che vengano triplicati i posti nelle università di Padova e Verona per le lauree in Infermieristica.

IL PRIMO GIORNO

Lunedì è ripresa anche l'attività negli ospedali. Nell'Ulss 3 sono state effettuate 7.218 tra visite ed esami. Di questi, 3.828 gli appuntamenti nel distretto di Venezia-Mestre, 2.714 nel distretto di Mirano-Dolo e 76 nel distretto di Chioggia. «Da lunedì le agende del Centro unico di prenotazione sono tutte aperte - ricorda il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - accolgono richieste di esami e visite ambulatoriali riguardanti qualsiasi specialità e qualsiasi priorità contrassegnata nella ricetta».

Dal canto suo il Cup, nella sola giornata di lunedì, ha gestito anche altre 5.320 chiamate in entrata. A queste si aggiungono le chiamate fatte dal Cup - che ha rafforzato il proprio personale - a 2.614 pazienti in attesa di una prestazione non urgente, per un nuovo appuntamento. Di queste, 1.622 a Venezia-Mestre, 897 dal distretto di Mirano Dolo e 97 dal distretto di Chioggia. «In totale - spiega l'Ulss - è stata data risposta a 7.943 utenti».

