«La prima tranche di 1.150 milioni di euro erogata dal governo ai Comuni e alle Province in tutta Italia è la risposta concreta alle richieste degli amministratori locali. Gli enti locali negli oltre due mesi di blocco dovuto al Coronavirus hanno subito un calo drastico di entrate, tasse, rette, contravvenzioni e altro». In provincia di Belluno lo stanziamento del Governo ha portato 4,2 milioni di euro. Uno destinato al solo ente provincia.

« Entro la fine di giugno - ha assicurato il parlamentare bellunese che sostiene la maggioranza di governo, Roger De Menech - a Comuni e Province arriverà il saldo e c'è l'impegno della maggioranza in Parlamento e del Governo per stanziare ulteriori 3 miliardi di euro, sempre per gli enti locali, entro l'estate. Per i Comuni e le Province del Veneto sono dunque subito disponibili 84,5 milioni di euro e ne arriveranno altri 169 il mese prossimo. Questa è la terza misura portata avanti dal governo a sostegno degli enti locali dall'inizio della pandemia, dopo il contributo a sostegno dei fabbisogni alimentari (400 milioni in Italia, 28 milioni in Veneto) e l'anticipo del contributo di solidarietà avvenuto nel corso di maggio». Spiega il coordinatore dei parlamentari veneti del Partito democratico, De Menech.

