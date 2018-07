Soffrono anche i negozi: «Troppe code, ce ne andiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE RICADUTEPORDENONE L'equazione più immediata è anche quella che trae maggiormente in inganno. Più traffico, si sarebbe portati a pensare, uguale più incassi per i negozi che hanno la propria sede sulla strada percorsa da tanti veicoli. Invece non è così, e il caso della Pontebbana è più che esemplificativo. Basta non fermarsi alla prima equazione, infatti, per capire il motivo di una crisi che non tocca solamente gli abitanti affacciati sulla statale 13, ma anche chi negli anni ha deciso di stabilire lì la sede della propria...