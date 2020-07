SODDISFAZIONE

CORTINA La notizia dell'eventuale liberalizzazione dell'A27 è stata accolta in modo positivo dal sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, che riconosce le potenzialità di questo progetto: «Un'eventuale gratuità sarebbe sicuramente benvenuta in quanto darebbe una spinta allo sviluppo di tutta la provincia. Una maggiore viabilità permetterebbe di raggiungere il nostro territorio più facilmente, incentivando il turismo». Raggiungere comodamente le bellezze dei monti bellunesi è sempre stato un tallone d'Achille per l'industria turistica, ma l'eventuale statalizzazione dell'autostrada (che ora potrebbe aver raggiunto un punto di svolta) potrebbe anche rappresentare una soluzione alla viabilità bellunese: «I turisti dovrebbero essere maggiormente invitati a visitare i nostri territori in caso di liberalizzazione dell'A27 ha proseguito il sindaco e l'afflusso quindi sarebbe destinato a crescere, il che sarebbe positivo».

I TIMORI

Perché la gratuità dell'autostrada diventi finalmente realtà è necessario però che la gestione passi da un'azienda privata allo Stato, un particolare non indifferente che fa squillare un campanello d'allarme a Ghedina: «L'eventuale nazionalizzazione mi lascia perplesso. Penso che i fatti abbiano dimostrato come un privato, sebbene necessiti magari di stimoli maggiori operi, in via generale, molto meglio». Un commento che nasce dall'esperienza del primo cittadino con Anas: «Per quello che abbiamo visto fino ad ora è molto difficile relazionarsi con Anas, la comunicazione non è ottimale e i lavori procedono con tempistiche lunghe e in modo non efficiente: per questo penso che, per quanto possa essere positiva la liberalizzazione dell'A27, la statalizzazione non sia la strada giusta da seguire». Un ulteriore punto interrogativo viene posto da Roberta Alverà, presidente degli Albergatori di Cortina: «Rendere gratuita l'autostrada purtroppo non risolve il problema centrale, che rimane il blocco all'uscita di Longarone: finché questo nodo non verrà sciolto, il problema della viabilità rimarrà invariato».

LA CRITICITÀ

In quello snodo nei fine settimana infatti si formano ingorghi anche per ore, incolonnamenti capaci di mettere a dura prova i turisti e dannosi per l'economia generale, il tutto peggiorato da una lunga serie di cantieri: «Al momento la viabilità è interrotta da semafori in 8 punti diversi - riprende Alverà - e nelle ore di punta le code diventano davvero chilometriche. Qual è il senso di far affluire una maggior quantità di turisti se poi rimangono imbottigliati per 4 ore appeni usciti dall'autostrada? Dopo un'esperienza del genere è impensabile che vogliano tornare volentieri». Il problema del traffico si aggiunge ad una ripresa del turismo resa difficoltosa dalla mancanza dei visitatori provenienti dall'estero. Una situazione che preoccupa albergatori e non solo.

