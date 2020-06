CORTINA D'AMPEZZO

«Per noi è molto soddisfacente che la nuova circonvallazione al centro di Cortina sia una delle priorità, fra le opere finanziate dal ministero delle Infrastrutture, da realizzare nel Veneto, e soprattutto in provincia di Belluno, per i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026».

UNA NUOVA SOCIETÀ

Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina ha accolto con estremo favore la notizia che il governo nazionale dà 325 milioni di euro al Veneto, con la costituzione della società pubblica Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, cui è affidato il compito di realizzare concretamente le opere necessarie per lo svolgimento del grande evento sportivo.

CONFRONTO CON D'INCÀ

«I giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi con il ministro Federico D'Incà aggiunge il sindaco Ghedina ed ho molto apprezzato l'allineamento che c'è stato fra le esigenze del nostro comune, la posizione della Regione Veneto, l'intervento del governo nazionale».

TEMPI BREVI

«Noi siamo molto soddisfatti che si intervenga concretamente per sostenere la circonvallazione di Cortina - prosegue il primo cittadino -. Intendo il completamento dell'opera. Per il primo stralcio, già progettato e finanziato, confidiamo che l'inizio dei lavori avvenga in breve tempo. Riguarda l'ingresso da sud, lungo l'asse della statale 51 di Alemagna. Ma noi ora guardiamo al secondo stralcio, dal centro del paese verso nord, in direzione di Dobbiaco, della Val Pusteria. Quell'opera rappresenterà la soluzione a molte problematiche della viabilità nella nostra valle. Tutto ciò senza dimenticare lo stralcio a sud, con la variante alla 51 di Alemagna per l'attraversamento dell'abitato di Zuel».

CIRCOLAZIONE FLUIDA

Ghedina guarda anche alle altre priorità indicate nella provincia di Belluno: la circonvallazione di Longarone e il collegamento tra l'uscita dell'autostrada A 27 a Pian di Vedoia con la regionale Agordina. «Di certo la variante di Longarone è un'opera alla quale dedichiamo tutto il nostro interesse. Sarà fondamentale per una maggiore fluidità del traffico sulla montagna bellunese, riguarderà Cortina, così come il Cadore e Zoldo, per raggiungere queste località e per rientrare verso la pianura, verso le città».

SUBITO I PROGETTI

Il primo cittadino ampezzano rimarca la stretta collaborazione che c'è stata, e continua ad esserci, con gli altri interlocutori, a Venezia e a Roma. L'obiettivo è ora partire velocemente con la progettazione e la realizzazione di infrastrutture, pensate a beneficio dei territori sul lungo periodo, non solo in funzione della manifestazione. «Le scorse settimane è salito a Cortina lo staff dell'urbanistica della Regione Veneto, con Elisa De Berti assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti: c'è davvero un netto allineamento fra Cortina e Venezia, la Regione recepisce le nostre esigenze, così come ha fatto il ministero delle Infrastrutture: ce lo aveva assicurato il ministro D'Incà».

Marco Dibona

