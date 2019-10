SOCIALISTA ANOMALO MESTRE Nel 1980 Mario Rigo si inventò il Carnevale di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIALISTA ANOMALOMESTRE Nel 1980 Mario Rigo si inventò il Carnevale di Venezia resuscitando quello della Serenissima, nel 1983 propose un ticket di accesso alla città storica contro l'invasione dei turisti senza regole, nel 1987 criticò duramente il Mose. E ancora: fu uno dei primi a creare una lista civica, e organizzò il referendum per la separazione che ebbe più successo.Oggi che compie 90 anni qualche ricordo può spolverarlo e metterlo sulla mensola del camino come un trofeo, se non altro morale e politico, anche se allora sembrò...