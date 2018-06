Soccorso alpino sempre in prima linea: «Boom di interventi, numeri da agosto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPEGNOBELLUNO Grande lavoro per il Soccorso alpino: dall'Agner alla Grande di Lavaredo, dal monte Zucco alla Civetta. Se il buongiorno si vede dal mattino diciamo che maggio e giugno non sono di buon auspicio per la stagione estiva. Sta di fatto che, dopo la pioggia, le finestre di bel tempo hanno invogliato escursionisti ed alpinisti a dare sfogo alla voglia di montagna: «Con l'impennata di caldo e sereno sono tutti partiti a bomba è il commento di Alex Barattin, capodelegazione della II zona Dolomiti bellunesi del Cnsas nelle ultime...