LA STAGIONE

CORTINA «La pista Tondi, sul monte Faloria, a Cortina, è la più bella del mondo», ha dichiarato pochi giorni fa Roland Fischnaller. Ha ben ragione di esaltare quel tracciato, il campione di snowboard altoatesino, perché sui Tondi ha vinto le ultime quattro edizioni consecutive dello slalom gigante parallelo di Coppa del mondo. Va da sé che Fischnaller è il favorito d'obbligo per la gara di domani. Grande attenzione c'è anche per gli altri atleti della nazionale italiana, che ogni anno riesce a collocare sul podio altri atleti, sia nella gara maschile, sia in quella femminile. Sul Faloria Nadya Ochner ha collezionato un secondo e un terzo posto. Nel 2015, nella gara maschile, il podio fu tutto italiano, con Christoph Mick, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Sul Faloria è tutto pronto. Oggi sono attesi a Cortina tutti gli atleti, donne e uomini, che parteciperanno al primo dei grandi eventi sportivi di quest'inverno. L'attenzione della Federazione internazionale sci per Cortina è strettamente connessa ai Mondiali di sci alpino dello scorso febbraio, quando gli organizzatori ampezzani hanno dimostrato di saper organizzare un evento di levatura internazionale, proprio mentre tutto il mondo dello sport era fermo, per la pandemia Covid-19. Per la prima volta, in questo inverno, ci saranno ben tre tappe di Coppa del mondo: dopo questa gara di snowboard, di domani, si andrà alle due gare di sci alpino femminile, la discesa libera di sabato 22 e il supergigante di domenica 23 gennaio 2022. All'ultimo si è aggiunto un nuovo appuntamento, il recupero affidato a Cortina di una gara annullata in un'altra località, e il 29 gennaio entrerà nel circuito di Coppa anche la pista di Socrepes, con uno spettacolare snowboardcross, la disciplina che impegna quattro atleti alla volta, che scendono lungo un tracciato fatto di salti, curve paraboliche e dossi. Le immagini televisive di questa specialità sono davvero entusiasmanti, soprattutto per il pubblico giovane. Domani sul Faloria si corre invece uno slalom gigante parallelo, con due atleti che scendono, uno a fianco dell'altro, su due tracciati analoghi. Le discese di qualificazione cominciano alle 15, per selezionare i migliori, che gareggeranno nelle finali a cominciare dalle 19, con il buio, sulla pista Tondi illuminata a giorno. Fra gli assi di questo sport c'è molta attesa per Ester Ledecka, della Repubblica Ceca, che a Cortina ha vinto tre volte, nel 2016, 2018 e 2020. Ma lei è soprattutto l'unica atleta che ha saputo vincere, nella stessa edizione dei Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, la medaglia d'oro sia nello sci alpino, sia nello snowboard, due sport simili, ma dal gesto tecnico ed atletico completamente diverso. Anche Ledecka non perde occasione per commentare con entusiasmo la pista di Cortina e la perfetta organizzazione di queste gare. Non è un caso se molti degli uomini che lavorano per allestire la pista sono da anni impegnati anche nelle gare di Coppa del mondo di sci alpino sulla Tofana e hanno lavorato per i Mondiali dello scorso febbraio, a cominciare da Denis Constantini, presidente dello snowboard club Cortina e del comitato organizzatore di questa tappa di Coppa. Ogni sera dal fondovalle si vedono i fari accesi, sul Faloria, per illuminare la pista dove sono al lavoro uomini e mezzi, per trattare la neve con l'acqua, così da creare una pista adatta per accogliere i migliori specialisti del mondo, dove poi tutti potranno sciare, per il resto dell'inverno. Il pubblico potrà salire gratuitamente sul Faloria, con la funivia che parte dal centro di Cortina, dalle 18 alle 19.30, e scendere al termine della gara.

M.Dib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA