Smottamento Case Bortot riapertura della strada

LO SMOTTAMENTOBELLUNO Conclusi i lavori a Case Bortot: sul piazzale si può tornare a parcheggiare in tutta sicurezza. Ci sono voluti parecchi mesi, ma alla fine in zona Cesarini ovvero a ridosso dell'avvio della stagione delle grandi camminate estive, il versante pericoloso posto sopra l'area è stato sistemato. Di conseguenza l'ordinanza emanata dal Comune di Belluno il 5 ottobre scorso, in cui veniva istituito il divieto di accesso e di sosta permanente, è stata revocata. I lavori sono stati gestiti dalla Provincia, la quale ha a sua volta...