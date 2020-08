IL PIANO

BELLUNO Nemmeno il tempo di riaprire una strada ripulita dalla frana, che se ne deve chiudere un'altra. È accaduto anche ieri, per l'ennesima volta: Veneto Strade in una nota annunciava la riapertura della sr 48 delle Dolomiti da Arabba al Passo Pordoi, dove sabato sera era scesa una frana di 6mila metri cubi, e contemporaneamente dava la notizia della chiusura della sp 30 Panoramica del Comelico tratto tra Costa e Costalissoio, per caduta alberi e detriti in strada. In tutti questi casi, a parte automobili rimaste bloccate, fortunatamente non ci sono stati feriti o tragedie. Ma per quanto si può contare sulla fortuna? È per questo che Veneto Strade, che sa bene che il territorio non è più lo stesso dopo Vaia, corre ai ripari e crea con la Regione una commissione che studi la cosa e come si possano realizzare sistemi di prevenzione.

LA DECISIONE

«Dopo le frane che ci sono state, ai passi Fedaia e Pordoi - spiega l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi -, ci abbiamo ragionato su: ormai, purtroppo, nella montagna bellunese, ogni temporale è una frana. Ovunque sia. Noi, come società, abbiamo l'obbligo, prima di tutto, di garantire la sicurezza degli utenti che utilizzano le strade, ma anche di mantenere la rete sempre aperta. Ormai però le frane vengono giù nei posti più impensati, come accaduto al Fedaia e Pordoi, dove non si tratta di zone boscate spazzate via da Vaia, ma di territorio fragile». Ma come fare per prevenire? «Abbiamo pensato - prosegue Vernizzi - di costituire, e oggi ci stiamo lavorando, una commissione che provi a studiare che cosa si possa fare per questi fenomeni franosi, sistemando magari dei sistemi di monitoraggio sonori o qualsiasi altra indicazione emergerà come strumento per prevenire tutto questo».

LA COMMISSIONE

Nella commissione oltre ai vertici di Veneto Strade, che hanno proposto questa iniziativa, ci saranno il referente regionale in maniera di ambiente, ovvero il direttore dell'area Tutela e sviluppo del territorio, Nicola Dell'Acqua, un componente di Protezione civile difesa del suolo e un pool di tecnici esperti. Al lavoro Antonio Dal Pra', il professore emerito di Geologia Applicata all'Università di Padova, Nicola Surian vice capo del Dipartimento di Geologia dell'Università patavina, l'ingegner Riccardo Zoppellaro, geotecnico, e il geologo bellunese Luca Salti. «La prima seduta avverrà a fine mese - spiega il capo di Veneto Strade, Vernizzi - nella nostra sede a Mestre. Ci riuniremo poi periodicamente per indagare questi fenomeni continui che ci sono dopo Vaia e per provare a inventarsi, se è possibile, un sistema di preavviso». «La mia paura - confessa Vernizzi - è che possa accadere qualcosa. Sappiamo quello che è accaduto a Rio Gere tre anni fa, dove c'è stata una vittima. Le frane del dopo Vaia, fino ad adesso sono andate bene, ma il rischio c'è. E ci sono delle zone particolarmente delicate, dove si potrebbero installare i sistemi di allarme, sperando che funzionino».

IL LAVORO

E sì perché proprio a Rio Gere a Cortina, il 23 luglio scorso, quando scesero 7mila metri cubi di materiale dal Cristallo, il sistema installato e pagato 300mila euro da Veneto Strade non si è attivato. Le ragioni sono ancora un mistero. «Abbiamo chiesto spiegazioni alla ditta fornitrice - spiega Vernizzi - e stanno per scadere i 10 giorni previsti per la risposta. Ma quella zona resta presidiata da uomini giorno e notte fino all'inizio dei lavori a ottobre».

LE FORZE

Veneto Strade può contare attualmente su 81 lavoratori, i vecchi cantonieri, ma sta per definire l'accordo con la Regione per dare il via libera a nuove assunzioni: per il Bellunese significheranno 15 uomini in più. «Abbiamo rafforzato le squadre in questo periodo - dice l'ad di Veneto Strade - e cerchiamo di fare il possibile, ma non sempre è possibile. Sappiamo i danni che provochiamo chiudendo i passi. In ciascuno dei due interessati, sabato sera, sono caduti 5-6mila metri cubi di materiale: sul Fedaia abbiamo fatto salti mortali per liberarlo per domenica sera e per il rientro, il Pordoi, purtroppo avevamo i tombotti pieni e ci siamo riusciti solo lunedì a mezzogiorno».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

