Smog oltre i limiti, stop ai diesel Euro 4

AMBIENTEROVIGO Il nuovo Patto antismog potrebbe bloccare a Rovigo, nella fascia oraria 8.30-18, la quasi totalità dei veicoli a motore destinati a trasportare merci, e nella peggiore delle ipotesi fino a oltre il 69 per cento delle autovetture circolanti nel capoluogo, esclusi però i veicoli a benzina Euro 2 ed Euro 3.VALORI LIMITELa peggiore delle ipotesi è che per quattro giorni consecutivi le polveri fini superino il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, fissato a 50 microgrammi per metro cubo. Dopo 4 giorni...