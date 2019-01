Smog, il rischio blocco Brugnaro difende i falò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EREDITA' DEI FUOCHIMESTRE L'Epifania tutte le feste si porta via, ma anche quest'anno ha lasciato in eredità una bella botta di smog che per tutto il fine settimana e per almeno metà giornata di ieri, ha ammorbato l'aria. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, da parte sua, non ha riscontrato problemi particolari e bolla come esagerate le polemiche sul Panevin. «Il giorno dell'Epifania sono andato alla partita e poi a casa a giocare con i miei figli. Non ho sentito puzza e nemmeno proteste». Il diritto ai falò per il sindaco non va messo...