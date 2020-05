LA POLEMICA

VENEZIA Fine dello smart working, da oggi, per tanti dipendenti comunali. Rientrano in ufficio, per esempio, alcuni dipendenti degli uffici della Carbonifera, tanti lavoratori degli assessorati, così come sembrava dovessero rientrare (ma al momento l'iniziativa sembra essere stata sospesa) i dipendenti di anagrafe e stato civile. In totale il rientro riguarda 00-250 persone. Erano circa 1.400 i lavoratori che non tornavano in ufficio dal 4 marzo, quando erano stati inizialmente messi in ferie per poi passare al lavoro agile.

RIENTRO GRADUALE

Dal Comune fanno sapere che il rientro è inevitabile, per prepararsi alle riaperture, ma che sarà graduale e in totale sicurezza. Se, in caso di riapertura delle biblioteche, sarà inevitabile per chi ci lavora rientrare in sede, i sindacati contestano la discrezionalità con cui saranno prese le decisione nelle altre direzioni. E criticano l'amministrazione per non aver coinvolto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. «Perché far rientrare, per esempio, tutti quei lavoratori in carbonifera? Non crediamo che da domani tutti i geometri si presenteranno a presentare pratiche edilizie» dichiarano Daniele Giordano (Cgil), Sergio Berti (Csa) e Mario Ragno (Uil). Il 30 aprile i sindacati hanno chiesto un incontro immediato per affrontare l'argomento. «Abbiamo dato la disponibilità anche sabato e domenica ma non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro dall'amministrazione comunale, se non la volontà di convocare un confronto a cosa fatte». «A nostro avviso proseguono le sigle sindacali - tale rientro non è assolutamente giustificato da nuove e indifferibili attività da svolgere, e ancora più assurda pare tale decisione, dopo le difficoltà iniziali affrontate da tutte le Direzioni, nel far funzionare i progetti di smart working che invece oggi stanno procedendo». Cgil Csa e Uil segnalano inoltre possibili ricadute sul sistema di servizi pubblici e di traffico. «Ricordiamo che il contagio da Covid-19 si qualifica come un infortunio e che, come tale, determina un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro» aggiungono. «Chiediamo ai lavoratori di segnalarci tutto quello che accadrà - concludono Cgil, Csa e Uil - dall'utilizzo delle mascherine al mantenimento delle distanze, dalla presenza dei disinfettanti alla regolazione degli accessi. Se non riceveremo immediata revoca dei provvedimenti tutte le segnalazioni oltre alle nostre considerazioni saranno oggetto della denuncia al Prefetto di Venezia e alle autorità competenti».

LE RASSICURAZIONI

Ma dall'amministrazione, pur specificando che questo tipo di gestione non è di competenza del sindacato, arrivano rassicurazioni: «Il rientro sarà graduale e in questi primi giorni saranno in pochi a ripartire. È evidente che se alcuni servizi devono ripartire è necessario farsi trovare pronti. Se aprono le biblioteche non possiamo richiamare i lavoratori il giorno stesso». L'obiettivo è comunque far rientrare in sede il minor numero possibile di persone: «Si faranno turni e saranno garantite tutte le misure di sicurezza e prevenzione. Ridurremo il numero di persone presenti nelle stanze ma da qualche parte bisogna cominciare. In questo periodo è migliorato moltissimo l'accesso ai servizi digitali e questo ci permetterà di mantenere attivo in parte il sistema di smart working. Nel frattempo stiamo predisponendo alcune sale per l'accesso del pubblico in sicurezza, ma al momento non sono previste aperture al pubblico». «Ricordiamo che ci sono dipendenti che hanno sempre lavorato in ufficio in questi mesi - concludono dall'amministrazione - e che tante attività private, più delicate, spingono per ripartire. Perché non dovremmo farlo noi che garantiamo condizioni di sicurezza, stanze poco affollate e sempre arieggiate»?

Melody Fusaro

