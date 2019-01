Smart mobility: esordio europeo della gestione integrata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀCORTINA Quando la tecnologia informatica incontra i cantieri stradali nasce la Smart Mobility. Gli automobilisti potranno apprezzarne i vantaggi transitando in prossimità dei cantieri che Anas sta allestendo lungo l'Alemagna per adeguare la vecchia strada alle esigenze di un traffico che deve viaggiare spedito senza l'incubo di un camion che si incastra dietro a una curva troppo stretta o di una corriera a due piani che sfiora il balcone in legno di una vecchia casa. Oltre a provvedimenti urgenti che potranno essere presi di volta...