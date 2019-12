Slittano i termini per le richieste: 20 gennaio e 30 aprile i nuovi limiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Posso già annunciare oggi - ha sottolineato il sindaco Luigi Brugnaro a chiusura delle oltre due ore di relazione sulla situazione d'emergenza dopo l'acqua alta del 12 novembre - che, come commissario, firmerò nei prossimi giorni un decreto che farà slittare dal 20 dicembre al 30 gennaio 2020 il termine per poter presentare le domande, e dal 28 febbraio al 30 aprile quello per la rendicontazione». Come votato dal Consiglio comunale, che venerdì scorso aveva dato il disco verde all'unanimità alla mozione trasversale per la...