MARTELLAGO Il Coronavirus fa saltare anche la Fiera degli Uccelli di Maerne. La celebre manifestazione avio-faunistica, che si tiene la prima domenica di agosto, quest'anno il 2, dopo lo stop del 2018 per motivi economici e organizzativi, nel 2019 era ripresa, ampliando anche il programma, ma quest'anno gli organizzatori del New Maernefiere, hanno deciso di rimandare al 2021 la 54. edizione e tutte le iniziative collaterali, come le serate musicali con lo stand gastronomico per l'intero weekend e la corsa in memoria del dottor Nicola Libralesso. All'origine della decisione l'emergenza sanitaria e tutte le implicazioni legislative e comportamentali ad essa collegate - spiega il presidente dell'Ente Fiera, Giorgio Natali, nella nota con cui giovedì è stato comunicato il forfait - Malgrado i dati positivi degli ultimi giorni, il rischio che comunque permarrà anche il 2 agosto e le norme da applicare non ci permettono, in soli due mesi, di programmare e di allestire una fiera in sicurezza e con un grande afflusso di visitatori, che è da sempre il nostro principale obiettivo, unitamente alla qualità degli espositori e dell'organizzazione»: la kermesse è visitata mediamente da 15-20mila persone ogni edizione. Dunque, prosegue il presidente, per rispetto degli organizzatori, delle autorità, del paese e dei suoi abitanti, degli allevatori, degli ambulanti e degli ospiti, per l'incertezza su una soluzione a breve termine a livello sanitario dell'emergenza, sia a livello nazionale sia regionale, e per non mettere in difficoltà un'intera organizzazione, la comunità e il Comune, abbiamo deciso di spostare la Fiera e gli altri eventi connessi al 2021. Natali e il Comitato organizzatore comprendono la delusione dei tanti amici, collaboratori, espositori e visitatori - concludono -, ma questa scelta sofferta è stata mossa da un forte senso di responsabilità e per poter organizzare l'edizione del prossimo anno con maggior sicurezza per tutti, serenità ed energia e con regole certe e praticabili.

Nicola De Rossi

